Лавров рассказал, какие вина предлагают гостям на деловых приемах МИД

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что после долгих переговоров на деловых обедах в Доме приемов МИД гостям, в частности, предлагают крымские вина, от которых те не отказываются.

В эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 " Лавров заявил, что в главном зале с камином, где обычно устраиваются трапезы, гости обычно сидят к нему спиной.

"Просто так скомпонован зал. Принято, чтобы хозяин сидел лицом к двери", — сказал Лавров.

Министр добавил, что во время таких обедов гостям могут предложить спиртные напитки, "как это делают все, за исключением мусульманских стран".

"И то не всех – в некоторых мусульманских странах предлагают вино", — добавил Лавров. Он отметил, что "предлагал" гостям крымские вина, и они от них не отказывались.