Кириенко предложил "Лидерам России" стать наставниками выпускников детдомов

СОЧИ, 11 фев — РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" подумать над проектом наставничества для выпускников детских домов — если такой проект будет проработан, то ему будет оказана господдержка.

"Есть такая прекрасная программа в Латинской Америке, мы думаем о том, как перенести ее в Россию, когда крупные руководители компаний берут себе в подопечные выпускников старших классов детских домов. Ребят, для которых наступает пора социализации, которую в обычной семье выполняют родители", — сказал Кириенко, обращаясь к финалистам конкурса "Лидеры России".

Он добавил, что если бы победители этого конкурса "взяли бы на себя такую ответственность и смогли бы это делать по отношению к ребятам у себя в регионе, это было бы не только важной социальной задачей, это был бы очень важный шаг в вашем росте как управленцев".

"Мы им поможем", — отметил он, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли оказана поддержка такому проекту, если финалисты конкурса его проработают.

Во вторник в Москве стартует первый всероссийский форум "Наставник", направленный на развитие профессиональной среды наставничества в России. Форум нацелен на формирование госпрограммы поддержки наставничества, а также сбора лучших практик наставничества для их дальнейшего тиражирования и внедрения в регионах России.

В феврале-марте также пройдут окружные форумы "Наставник" в 7 федеральных округах России — в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке.