Кадыров отметил нелегкую работу дипломатов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Благодаря деятельности российских дипломатов налаживаются дружеские отношения с большинством государств, а также блокируются "попытки США оказать отрицательное воздействие на экономическую мощь России", заявил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя сотрудников министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником.

"Поздравляю с Днём дипломатов министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и всех сотрудников ведомства. Работа дипломатов имеет исключительно важное значение для отстаивания интересов нашего Отечества в любых регионах мира", — написал Кадыров на странице в соцсети "ВКонакте".

Глава Чечни отметил, что благодаря успешной деятельности сотрудников российского МИДа и посольств во всем мире, Россия успешно налаживает и сохраняет дружеские отношения с большинством государств и международных организаций. "Тем самым, в значительной мере блокируются попытки США оказать отрицательное воздействие на экономическую мощь России" — подчеркнул Кадыров.

Он также отметил нелегкую работу дипломатов в условиях, "сопряжённых с риском для жизни". "Но они мужественно переносят эти тяготы. Я искренне желаю всем дипломатическим работникам крепкого здоровья, успехов, удачи и благополучия!" – добавил глава Чечни.