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Общество

Калининградцы отметили праздник длинной колбасы в старинных традициях

16:2810.02.2018
(обновлено: 17:10 10.02.2018)
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© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины КлубетУчастники праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018Участники праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018
© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины Клубет

КАЛИНИНГРАД, 10 фев — РИА Новости. Жители Калининграда отметили в субботу ставший уже традиционным праздник длинной колбасы, история которого берет начало в середине XVI века, когда мясники Кенигсберга угощали горожан колбасными изделиями по собственным уникальным рецептам.

Главный атрибут праздника

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Начались гуляния с карнавального шествия у здания Старого порта музея Мирового океана, который и проводит праздник, и выноса главного атрибута – в этом году мастера приготовили батон русской колбасы длиной 3 метра 10 сантиметров, массой 135 килограммов и обхватом 87 сантиметров. Готовилась колбаса двое суток, из которых 12 часов ее варили.

"Мы два года подряд выносили колбаски, которые делали по рецепту 16 века, но нам все время говорили, что мы выносим сардельки. А мы просто делали их такими, чтобы было удобно разогревать, чтобы угощать наших гостей", — рассказал гостям праздника Павел Цымбалий, директор мясного кооператива "Коляда", который изготовил праздничную колбасу.

© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины КлубетУчастники праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018
© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины Клубет
Участники праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018

В прежние годы к празднику готовили разные по рецепту колбасные изделия, и с каждым разом их масса становилась все больше. В 2014 году колбаса весила 120 килограммов, на следующий год – уже 130 килограммов. В 2016 году 300-метровую "вязанку" из небольших колбасок к мангалу несли 14 человек. Как и в этот раз, гости могли попробовать угощение, а часть колбасы традиционно передали детям из двух детских домов.

"Этот вид колбасы, который мы сделали к этому празднику, присутствует на старинной гравюре, но тогда не было таких технологий, чтобы сделать ее такой огромной. Это такой аллегорический вид, но вместе с тем и праздничный", — добавил Цымбалий.

​Не колбасой единой

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Кроме "виновницы" праздника, гости могли попробовать белые мюнхенские колбаски, вайсвурст, в основе которых телятина, приготовленные по традиционным рецептам Германии; колбасу, сделанную по старинному ирландскому рецепту, привезенному переселенцами в США, в основе которой свинина с яблоком. А также кабаносси и сюрпризные колбаски "Искорка", часть ингредиентов которых держится в секрете.

Большим спросом пользовалась и фирменная колбаса кооператива, приготовленная по найденному в 2006 году старинному кёнигсбергскому рецепту – шашлычные деликатесные "Кёнигсбергские". Одна их калининградских пекарен приготовила еще и трехметровый батон.

© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины КлубетБатон, приготовленный участниками праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018
© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины Клубет
Батон, приготовленный участниками праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018

"Когда энтузиасты от сельского хозяйства объединяются с энтузиастами от музея Мирового океана, мы получаем такие праздники. Эти люди делают так, что мы чувствуем, что живем в лучшем регионе страны, нам здесь комфортно и хорошо", — сказала на открытии праздника министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.

Для гостей праздника в течение дня организаторы проводили конкурсы, розыгрыши подарков, концертная программа шла в режиме нон-стоп. Маленькие гости могли получить звание "Юный кулинар" — для этого нужно было самостоятельно сделать оригинальный праздничный бутерброд. Организаторы решили поддержать и российскую олимпийскую сборную. Они подготовили специальный стенд, на котором выложили из колбасы "олимпийские кольца" и надпись "Россия, вперед!"

Музей Мирового океана несколько лет назад решил возродить старинную традицию, сделав мясной деликатес, изготовленный одним из местных предприятий, главным атрибутом городского праздника, который проходит под названием "Сказки Старого города".

"Думаю, что в следующем году мы переименуем наш праздник — он будет называться уже "Сказки Нового города", потому что мы постоянно меняемся. Сегодня впервые наши гости смогут увидеть, как строится наше новое здание, которые будет выполнено в виде огромного шара – Планета Океан", — сказала директор музея Мирового океана Светлана Сивкова.

История праздника

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Впервые "День длинной колбасы" состоялся в 1520 году. Мясники Кенигсберга (прежнее название Калининграда) приготовили и пронесли по городу колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 метров). С каждым годом на праздник приходило все больше людей, а колбаса становилась длиннее. В 1601 году мясники удивили всю Европу, изготовив колбасу в 1005 локтей (около 400 метров).

© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины КлубетПриготовление овощей и мяса на празднике длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018
© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины Клубет
Приготовление овощей и мяса на празднике длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018

Калининградская область расположена на территории бывшей Восточной Пруссии. До XIII века эту землю населяли пруссы, в XIII веке территория была захвачена Тевтонским орденом. В 1525 году магистр Тевтонского ордена Альбрехт провозгласил себя первым герцогом Прусским. В XVIII веке существовало королевство Пруссия со столицей в Берлине и провинция с тем же названием с центром в Кенигсберге, которая была отделена от основной территории королевства польскими землями. После окончания Второй мировой войны по Потсдамскому соглашению 1945 года часть немецкой провинции Восточной Пруссии отошла СССР, став Калининградской областью, остальные земли — Польше.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ramilya54
зачем калиниградцам чтить традиции бывшей восточной пруссии...не понимаю.
18:17
10.02.2018
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