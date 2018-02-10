Калининградцы отметили праздник длинной колбасы в старинных традициях

КАЛИНИНГРАД, 10 фев — РИА Новости. Жители Калининграда отметили в субботу ставший уже традиционным праздник длинной колбасы, история которого берет начало в середине XVI века, когда мясники Кенигсберга угощали горожан колбасными изделиями по собственным уникальным рецептам.
Главный атрибут праздника
"Мы два года подряд выносили колбаски, которые делали по рецепту 16 века, но нам все время говорили, что мы выносим сардельки. А мы просто делали их такими, чтобы было удобно разогревать, чтобы угощать наших гостей", — рассказал гостям праздника Павел Цымбалий, директор мясного кооператива "Коляда", который изготовил праздничную колбасу.
В прежние годы к празднику готовили разные по рецепту колбасные изделия, и с каждым разом их масса становилась все больше. В 2014 году колбаса весила 120 килограммов, на следующий год – уже 130 килограммов. В 2016 году 300-метровую "вязанку" из небольших колбасок к мангалу несли 14 человек. Как и в этот раз, гости могли попробовать угощение, а часть колбасы традиционно передали детям из двух детских домов.
"Этот вид колбасы, который мы сделали к этому празднику, присутствует на старинной гравюре, но тогда не было таких технологий, чтобы сделать ее такой огромной. Это такой аллегорический вид, но вместе с тем и праздничный", — добавил Цымбалий.
В Калининграде выложили олимпийские кольца из колбасы— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 февраля 2018 г.
(Фото: @nevarphoto / Новый Калининград) pic.twitter.com/IHAH6H9oXN
Не колбасой единой
Большим спросом пользовалась и фирменная колбаса кооператива, приготовленная по найденному в 2006 году старинному кёнигсбергскому рецепту – шашлычные деликатесные "Кёнигсбергские". Одна их калининградских пекарен приготовила еще и трехметровый батон.
"Когда энтузиасты от сельского хозяйства объединяются с энтузиастами от музея Мирового океана, мы получаем такие праздники. Эти люди делают так, что мы чувствуем, что живем в лучшем регионе страны, нам здесь комфортно и хорошо", — сказала на открытии праздника министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.
Для гостей праздника в течение дня организаторы проводили конкурсы, розыгрыши подарков, концертная программа шла в режиме нон-стоп. Маленькие гости могли получить звание "Юный кулинар" — для этого нужно было самостоятельно сделать оригинальный праздничный бутерброд. Организаторы решили поддержать и российскую олимпийскую сборную. Они подготовили специальный стенд, на котором выложили из колбасы "олимпийские кольца" и надпись "Россия, вперед!"
Музей Мирового океана несколько лет назад решил возродить старинную традицию, сделав мясной деликатес, изготовленный одним из местных предприятий, главным атрибутом городского праздника, который проходит под названием "Сказки Старого города".
"Думаю, что в следующем году мы переименуем наш праздник — он будет называться уже "Сказки Нового города", потому что мы постоянно меняемся. Сегодня впервые наши гости смогут увидеть, как строится наше новое здание, которые будет выполнено в виде огромного шара – Планета Океан", — сказала директор музея Мирового океана Светлана Сивкова.
История праздника
Калининградская область расположена на территории бывшей Восточной Пруссии. До XIII века эту землю населяли пруссы, в XIII веке территория была захвачена Тевтонским орденом. В 1525 году магистр Тевтонского ордена Альбрехт провозгласил себя первым герцогом Прусским. В XVIII веке существовало королевство Пруссия со столицей в Берлине и провинция с тем же названием с центром в Кенигсберге, которая была отделена от основной территории королевства польскими землями. После окончания Второй мировой войны по Потсдамскому соглашению 1945 года часть немецкой провинции Восточной Пруссии отошла СССР, став Калининградской областью, остальные земли — Польше.