Юнармия через интернет научит своих членов конструировать дроны

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Юнармия на форуме в Подмосковье 23 февраля представит онлайн-платформу для бесплатного обучения своих членов конструированию беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.

"На форуме 23 числа будет презентована наша новая разработка. Это информационная онлайн-платформа, которая будет связана именно с современными профессиями или с такими обучающими программами для того, чтобы ребята ориентировались именно в современном интернет-пространстве. Такие направления, как блогерство, конструирование дронов, кодинг", — сказал Труненков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что "у юнармейцев будет возможность именно бесплатно зайти на канал, включить обучающее видео и заниматься с преподавателем именно по этой онлайн-платформе".

По информации Труненкова, Всероссийский патриотический форум "Я — Юнармия!" пройдет 22-23 февраля в подмосковном парке Вооруженных сил РФ "Патриот". В нем примут участие 8 тысяч представителей молодежного движения из всех субъектов РФ.