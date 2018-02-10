Юнармия через интернет научит своих членов конструировать дроны

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Юнармия на форуме в Подмосковье 23 февраля представит онлайн-платформу для бесплатного обучения своих членов конструированию беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.
Он отметил, что "у юнармейцев будет возможность именно бесплатно зайти на канал, включить обучающее видео и заниматься с преподавателем именно по этой онлайн-платформе".
По информации Труненкова, Всероссийский патриотический форум "Я — Юнармия!" пройдет 22-23 февраля в подмосковном парке Вооруженных сил РФ "Патриот". В нем примут участие 8 тысяч представителей молодежного движения из всех субъектов РФ.