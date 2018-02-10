Путин поприветствовал участников гонки "Лыжня России"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", назвав ее праздником спорта и общения, сообщается на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю старта Всероссийской массовой лыжной гонки. Важно, что "Лыжня России" с каждым годом наращивает потенциал, вовлекает в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений, дарит им огромный заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий праздник спорта и дружеского общения", — говорится в сообщении.

Путин поздравил со стартом гонки постоянных участников соревнований и тех, кто только сегодня присоединился к этому общенациональному проекту. Президент пожелал им успехов и ярких впечатлений.