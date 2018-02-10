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Общество

В России отмечается День дипломатического работника

00:1710.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в субботу отмечают свой профессиональный праздник – День дипломатического работника.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Этот праздник стал юбилейным для российской дипломатии. Официально он был установлен в октябре 2002 года указом президента РФ, поэтому впервые был отпразднован в 2003 году, ровно 15 лет назад.

Почему10 февраля

Выбор даты для празднования Дня дипломата объясняется просто – 10 февралем 1549 года датировано наиболее раннее документальное упоминание посольского приказа Русского царства. Посольский приказ – это первая в истории нашей страны государственная структура, ведавшая иностранными делами, хотя, разумеется, возраст российской дипломатической службы значительно старше.

Древнерусское же государство еще с IX века выступало в качестве активного участника международных отношений в Европе. Так, знаковыми были русское посольство в Константинополе в 838 году, где Русь впервые была представлена при дворе византийского императора Феофила как самостоятельное государство, и в столице франкского государства Ингельгейм в 839 году.

А в 860 году древнерусское государство получило международное признание, заключив договор "О мире и любви" с Византийской империей. Это первый из известных в истории России договорно-правовых актов.

Открытие мемориальной доски Евгению Примакову. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Внешняя политика РФ

История современной российской дипломатии формально началась после распада СССР и образования Российской Федерации как нового демократического государства. В 1990 годы российской дипломатической службе приходилось работать на фоне сложнейших внутренних факторов — перехода к новому экономическому и политическому порядку – и радикальных изменений на международной арене.

В своей деятельности МИД РФ сегодня руководствуется "Концепцией внешней политики Российской Федерации", утвержденной президентом РФ в 2016 году. В соответствии с этим документом внешняя политика России направлена на решение таких задач, как обеспечение национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности страны, создание благоприятных условий для устойчивого роста экономики, укрепление международного мира и стабильности, упрочение всеобщей безопасности, повышение роли ООН, развитие двусторонних и многосторонних отношений. Ключевыми принципами внешней политики России называются независимость, открытость, предсказуемость, прагматизм, многовекторность, нацеленность на отстаивание национальных интересов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В День дипломатического работника в МИД России традиционно проходит торжественное собрание, в ходе которого с приветственным словом выступают министр, представители других федеральных государственных структур, отмечаются наградами сотрудники дипломатической службы, ветераны.

Поздравления

Торжественное собрание по случаю Дня дипломата в этом году состоялось в четверг. На нем глава МИД РФ Сергей Лавров зачитал поздравительное послание от президента Владимира Путина.

"Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества. От души желаю всем сотрудникам МИД новых свершений, а уважаемым ветеранам дипломатической службы — доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", — зачитал Лавров послание президента.

Министр также сообщил, что поздравления сотрудникам и ветеранам МИД России направил целый ряд представителей руководства страны, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслав Володин, депутаты, руководители министерств, субъектов федерации, а также бизнес-сообщества.

Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
© Фото : Public domain
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Оригинальное поздравление российские дипломаты получили от своих казахстанских коллег. Посольство Казахстана в Москве на своей официальной странице на YouTube опубликовало клип, в котором известный казахстанский музыкант, блогер и ведущий Андрей Акынович исполнил на домбре песню, посвященную нелегкому и ответственному труду дипломатов.

"Их секреты известны только небесам, за кулисами они творят чудеса. Холодный взгляд, а в груди пожар, острые вопросы — словно кинжал. Чтоб молчали автоматы, есть призвание дипломата", — завершает автор свое музыкальное поздравление, посвящая его всем, кто решает вопросы мирным путем.

Курс будет продолжен

Выступая на торжественном собрании в МИД, Лавров отметил, что высокая оценка усилий российской дипломатии со стороны руководства страны — большая честь, но добавил, что "поводов для самоуспокоения нет и быть не может", пояснив, что ситуация в мире не становится стабильнее.

Глава МИД РФ отметил, что страны Запада пытаются "сохранить свою гегемонию и затруднить объективный процесс формирования нового полицентричного миропорядка, сдержать развитие новых мировых центров, включая Россию".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи. 7 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лавров считает, что политические успехи России вызывают аллергию у Запада
"Такие попытки обречены на провал. Изолировать Россию, заставить поступиться принципами, решить за наш счет свои проблемы не получится. В течение истории мы не раз сталкивались с внешними вызовами, которые наша страна при активном участии отечественной дипломатической службы успешно преодолевала. Так будет и впредь", — заявил Лавров.

Министр добавил, что сегодня Россия вернула себе "историческую роль одного из ключевых гарантов глобальной стабильности, защитника ценностей правды и справедливости в межгосударственном общении".

"Будем продолжать проводить самостоятельный, открытый, честный внешнеполитический курс, который предопределен многовековой историей и уникальным геостратегическим положением России. Европа на Западе и динамичный Азиатско-Тихоокеанский регион на Востоке предопределяют центральность евразийского фактора в нашем развитии", — заявил российский министр.

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