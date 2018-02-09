МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева направила в Минтруд РФ предложения по информированию семей о федеральных и региональных мерах поддержки, а также предлагает создать общефедеральный реестр семей-получателей господдержки, сообщила пресс-служба "Единой России" в пятницу.

"Сегодня мною было направлено предложение в Министерство труда по созданию единого электронного портала по информированию семей о существующих мерах государственной поддержки", — цитирует пресс-служба партии слова Окуневой.

Координатор обращает внимание на то, что в существующей системе информирования нет общефедерального реестра семей-получателей федеральных и региональных мер поддержки.

"Создание единого реестра поможет решить ряд проблем: защитить семьи, сменившие место жительства; отразить "переход" семей из одной категории в другую, чтобы органам власти заранее планировать необходимый объем финансовых средств на меры поддержки каждой такой семьи", – считает Окунева.

Она также предлагает создать единый электронный портал для семей, который объединит все меры поддержки семей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

"В связи с тем, что разработка и запуск подобного электронного портала требует времени, партпроект "Крепкая семья" предлагает переходный вариант системы информирования семей с детьми. Через органы ЗАГС, перинатальные центры, органы ПФР и другие профильные структуры можно осуществить распространение информационных буклетов о существующих мерах государственной поддержки. Макеты таких буклетов партпроектом уже разработаны", — пояснила она.

Также, по мнению координатора, совместно с Минздравом можно организовать на базе школ молодых родителей при женских консультациях проведение тематических презентаций о порядке действий и существующих мерах государственной и региональной поддержки.

В середине января премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минюсту представить к 9 февраля предложения по информированию семей о существующих мерах господдержки при получении свидетельства о рождении ребёнка.