Глава Бурятии рассказал, как должны работать школьные психологи

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Психологическое сопровождение появится в каждой школе Бурятии после нападения на учеников в Улан-Удэ, при этом психолог должен работать не только с детьми, но и с их родителями, заявил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

"Мы выделим средства из республиканского бюджета для того, чтобы все школы Бурятии были обеспечены психологическим сопровождением. Это не значит, что в каждой школе будет штатный психолог. Есть школы, где количество учащихся небольшое. В этом случае будет один психолог на несколько школ", — сказал Цыденов.

Он добавил, что психолог должен работать не только с ребенком, но и с родителями, так как корни проблем всегда в семье. Глава республики отметил, что если ребенок находится в тяжелом эмоциональном состоянии, что зачастую не зависит от благосостояния или уровня успеваемости, то это сразу видно.

"Нужно, чтобы в школе не были равнодушны к этому, беседовали с ребенком, приглашали родителей, объясняли им, что ребенку необходимо акцентированное и целенаправленное внимание родителей. В этом направлении тоже нужно работать", — подчеркнул Цыденов.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников арестованы, им предъявлены обвинения.