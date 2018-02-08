В Госдуме прокомментировали решение запретить отстранять судей от вождения

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Судья не имеет возможности уйти от ответственности, существует особый порядок привлечения к ней, заявил депутат Госдумы, вице-президент Международной ассоциации юристов Михаил Старшинов, комментируя запрет на отстранение судей от управления автомобилем и проверку на алкогольное опьянение.

Согласно новой редакции регламента ДПС, МВД РФ запретило сотрудникам дорожно-постовой службы отстранять судей от управления машиной и направлять на освидетельствование на состояние опьянения. Один из пунктов прошлого регламента включал в себя положение, по которому ряд чиновников может быть отстранен от управления автомобилем в случае нарушения и отправлен на медицинское освидетельствование. Судья был в их числе.

Согласно новому документу, зарегистрированному в Минюсте 22 января, сотрудник ДПС в этом случае больше не может составить протокол о правонарушении в отношении слуги Фемиды. Вместо этого он оформляет рапорт на имя руководства (как и в случае, если остановлен прокурор). Аргументы, которым руководствовалось министерство, принимая это решение, не уточняются.

"Хочу особо подчеркнуть: судья не имеет возможности уйти от ответственности, просто существует особый порядок привлечения к ней", — заявил Старшинов журналистам в четверг.

Парламентарий отметил, что в результате определенных акцентов в материалах СМИ у граждан РФ может возникнуть искаженное понимание ситуации.

"Судьи — как, к примеру, депутаты Госдумы или члены Совета Федерации и еще ряд категорий должностных лиц, относятся к так называемым спецсубъектам, в отношении которых законом определен порядок процессуальных действий. Так было всегда. При этом у меня вызывает, мягко говоря, недоумение то, как у нас подаются такие сообщения. Делается ли это в погоне за сенсацией или жареными фактами, но в результате за формой совершенно не видно содержания", — пояснил он.