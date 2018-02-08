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Общество

В Госдуме прокомментировали решение запретить отстранять судей от вождения

22:3508.02.2018
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© Depositphotos / ia__64Работа сотрудника ДПС. Архивное фотоРабота сотрудника ДПС. Архивное фото
© Depositphotos / ia__64

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Судья не имеет возможности уйти от ответственности, существует особый порядок привлечения к ней, заявил депутат Госдумы, вице-президент Международной ассоциации юристов Михаил Старшинов, комментируя запрет на отстранение судей от управления автомобилем и проверку на алкогольное опьянение.

Сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителя в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нет предела для беспредела: на какой срок могут лишить водительских прав
Согласно новой редакции регламента ДПС, МВД РФ запретило сотрудникам дорожно-постовой службы отстранять судей от управления машиной и направлять на освидетельствование на состояние опьянения. Один из пунктов прошлого регламента включал в себя положение, по которому ряд чиновников может быть отстранен от управления автомобилем в случае нарушения и отправлен на медицинское освидетельствование. Судья был в их числе.

Согласно новому документу, зарегистрированному в Минюсте 22 января, сотрудник ДПС в этом случае больше не может составить протокол о правонарушении в отношении слуги Фемиды. Вместо этого он оформляет рапорт на имя руководства (как и в случае, если остановлен прокурор). Аргументы, которым руководствовалось министерство, принимая это решение, не уточняются.

"Хочу особо подчеркнуть: судья не имеет возможности уйти от ответственности, просто существует особый порядок привлечения к ней", — заявил Старшинов журналистам в четверг.

Парламентарий отметил, что в результате определенных акцентов в материалах СМИ у граждан РФ может возникнуть искаженное понимание ситуации.

"Судьи — как, к примеру, депутаты Госдумы или члены Совета Федерации и еще ряд категорий должностных лиц, относятся к так называемым спецсубъектам, в отношении которых законом определен порядок процессуальных действий. Так было всегда. При этом у меня вызывает, мягко говоря, недоумение то, как у нас подаются такие сообщения. Делается ли это в погоне за сенсацией или жареными фактами, но в результате за формой совершенно не видно содержания", — пояснил он.

Не виноватый я...
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Да не судимы будете
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Общество
Комментарии
65 пользователей оставили 72 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Yury Noyanov
Уважаемый депутат и вице-президент Михаил Старшинов! Если Вы юрист (а Вы юрист?!), Вы должны понимать правовой смысл отстранения от управления источником повышенной опасности гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Он заключается в устранении причины смертельной опасности для участников дорожного движения. Вы рассуждаете об особом порядке привлечения к ответственности правоохранителей. Людей, которые наделены властно-распорядительными полномочиями в отношении неограниченного круга лиц - граждан государства. Людей, которые обязаны в силу должностных полномочий бороться с нарушителями закона. И, по Вашему мнению, это нормально, когда борцы за соблюдение закона имеют право беспрепятственно управлять источником повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения? Когда сотрудник ГИБДД, убедившись, что за рулем пьяный водитель, который крайне опасен для граждан, не имеет права исполнить свои обязанности и прекратить, как минимум, нарушение ПДД? А как максимум - спасти жизни налогоплательщиков? Из зарплат которых такие пьяные водители получают зарплату за работу и борьбу за соблюдение законов? Вы предлагаете сотруднику ГИБДД писать рапорт о том, что он видел пьяного судью или прокурора за рулем? С таким же успехом он будет писать рапорт, что видел НЛО на посту. Кто ему поверит, когда никаких доказательств не будет? Его слова против слов прокурора или судьи? Кто будет принимать решение-то в таком споре? Судья или прокурор? Извините, но такие исключения в регламенте ничто иное, как полная дискредитация власти. Очередная, к сожалению....
23:31
08.02.2018
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Дмитрий Смирнов
Написал гаишник рапорт на судью и? Проверка на завтра? Когда судья трезвый уже будет? И начнёт отмазываться мол предвзято просто ко мне данный инспектор относиться. Чушь всё это гаи должны всех подряд проверять !!! Все люди равны и под одним богом ходим! Выгораживают судей просто и прокурорских. Видимо слишком много их стало попадать на дорогах в нетрезвом состоянии и начали они стонать мол ,, беспредел ,, гаи учиняет в их отношении ,, правильных,,и ,, честных ,, Наших слуг закона! Тьфу! На такой закон!!!
23:30
08.02.2018
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