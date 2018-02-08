Российским дипломатам повезло с начальником, считает Матвиенко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что дипломатическому корпусу повезло с начальником — министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Конечно, вам очень повезло с начальником, я имею в виду с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым", — сказала Матвиенко, выступая на торжественном собрании в преддверии Дня дипломата. После ее слов в зале раздались аплодисменты.

Спикер Совфеда отметила, что у главы МИД РФ не только огромный авторитет и уважение в мире, но и внутри России.

"Вот они с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу, министром обороны РФ) все время соревнуются, кто будет после президента на втором месте, а кто на третьем. Периодически победу одерживает то один, то другой. Но Сергей Викторович и Сергей Кужугетович — это самые популярные министры в обществе", — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, нет аргументов, чтобы подвергать критике Лаврова и Шойгу. "Это о многом говорит. Это говорит, что та политика, которую проводит министерство иностранных дел, она поддерживается нашими гражданами, она вызывает уважение", — добавила председатель Совета Федерации.

Матвиенко поблагодарила дипломатов, которые, по ее словам, очень достойно представляют Россию в мире.

"Коллеги, всегда легко представлять страну, когда все гладко, все легко, все спокойно. И гораздо труднее — это требует еще больше отдачи, еще больше ювелирной дипломатической работы, — когда не так все просто. Мне кажется, я это вижу, я это чувствую, что наши дипломаты очень достойно представляют нашу страну. Я хочу всех дипломатов поблагодарить, пожелать вам дальнейших успехов", — сказала Матвиенко, которая в 1990-х годах была послом РФ на Мальте и Греции.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.