Российским дипломатам повезло с начальником, считает Матвиенко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что дипломатическому корпусу повезло с начальником — министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
"Конечно, вам очень повезло с начальником, я имею в виду с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым", — сказала Матвиенко, выступая на торжественном собрании в преддверии Дня дипломата. После ее слов в зале раздались аплодисменты.
Спикер Совфеда отметила, что у главы МИД РФ не только огромный авторитет и уважение в мире, но и внутри России.
"Вот они с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу, министром обороны РФ) все время соревнуются, кто будет после президента на втором месте, а кто на третьем. Периодически победу одерживает то один, то другой. Но Сергей Викторович и Сергей Кужугетович — это самые популярные министры в обществе", — подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, нет аргументов, чтобы подвергать критике Лаврова и Шойгу. "Это о многом говорит. Это говорит, что та политика, которую проводит министерство иностранных дел, она поддерживается нашими гражданами, она вызывает уважение", — добавила председатель Совета Федерации.
Матвиенко поблагодарила дипломатов, которые, по ее словам, очень достойно представляют Россию в мире.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.