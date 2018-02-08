Кадыров рассказал, зачем Собчак приезжала в Грозный

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак посетила город Грозный для того, чтобы американские избиратели узнали о таком смелом и значимом поступке.

"Конечно, в Грозный она приехала только ради того, чтобы иметь возможность известить американских избирателей о таком великом подвиге… выступая в Вашингтоне, кандидат сказала, что только она осмелилась посетить Грозный, так как не боится. Очень приятно, что Ксения Анатольевна способна коня на скаку остановить и в горящую избу войти. Но кандидат в президенты должна, кроме тушения пожаров, говорить хотя бы иногда правду", — написал Кадыров.

В ответ на слова Собчак о том, что последние десять лет российские федеральные политики не ездят в Грозный, потому что опасаются за свою жизнь, он представил список политиков, которые посещали город за указанное время. Среди них президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и друге высокопоставленные лица, в том числе из зарубежных стран.

Кадыров подчеркнул, что количество визитов в Чечню зависит от регламента главы республики, и сказанное Собчак не является истиной.

Ксения Собчак в конце января посетила Грозный, возложила цветы к мемориалу погибшим за свободу слова журналистам и провела в Сквере журналистов одиночный пикет с требованием освободить задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков правозащитника Оюба Титиева. Группа молодых людей устроила с ней перепалку во время прогулки по проспекту им. Путина, требуя, чтобы она покинула Чечню.