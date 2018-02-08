Глава ВАК рассказал, почему нужно создать министерство просвещения

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Возможность создания в России министерства просвещения обусловлена особенностями страны, считает глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

Ранее глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор РУДН и бывший министр образования Владимир Филиппов высказал идею о создании в России министерство просвещения, которое бы отвечало за среднее образование.

"Говоря о структурах управления образованием, надо учитывать особенности каждой страны, в частности, наша настолько огромна и по территории, и по численности, что на одно министерство ложится очень большая нагрузка по науке, высшему образованию и школе. А проблемы "большой" академической науки и средней школы — абсолютно разные. Многие руководители из регионов иногда даже обижались, что среднему образованию не уделяется достаточного внимание, а ведь у нас примерно 45 тысяч школ", — сказал Филиппов.

Он пояснил, что зарубежная практика в этом вопросе абсолютно разная — от разделения до укрупнения министерств. Так, по его словам, есть примеры министерств образования, науки, культуры и спорта, министерств науки, образования и молодежной политики — ведомства объединяют ряд направления.

"Но опять-таки, я подчеркиваю, как специалист в области образовательной политики, что решения в каждой стране принимаются по структурам министерств в первую очередь с позиций приоритетов страны на данном этапе. Если, например, надо приблизить науку к экономике, чтобы обеспечить инновационность промышленности и экономики в целом, то во многих странах создаются министерства науки, технологий и инноваций — аналог нашего прошлого Минпромнауки", — сказал он.