"Испытываю гордость за страну": в Воронеже прощаются с летчиком Филиповым

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Майор в отставке Александр Цигулев к 10 часам пришел к месту прощания с погибшим в бою в Сирии летчиком Романом Филиповым. Он только что вступил на территорию Дома офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа, где проходит панихида.

"Я пришел проститься с человеком, с Героем России. Сам я бывший командир воинской части. Сейчас на пенсии. Печально, с одной стороны, человек погиб, а с другой стороны, испытываешь гордость за нашу страну. Только люди из нашей страны способны на такие подвиги", — сказал Цигулев.

Стоящий за ним рабочий Вадим Проскуряков ждет своей очереди с 11 утра. "Пришел проститься с настоящим героем, который доказал это своим поступком. Это настоящий подвиг", — сказал Проскуряков.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

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