Эксперт оценил возможность введения в России новой системы отбора мигрантов

КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский прокомментировал возможность введения в России новой системы отбора мигрантов.

Сотрудники Центра стратегических разработок выступили с инициативой ввести балльную систему отбора и лотерею грин-карт. В разработке проекта также приняли участие ученые из НИУ ВШЭ и РАНХиГС. По словам специалистов, такие меры направлены на увеличение числа трудоспособного населения.

"Балльная система должна быть создана, прежде всего, для удобства иностранных граждан, которые будут четко понимать, по каким критериям они могут въехать в Российскую Федерацию. Плюс, России будет удобнее отбирать тех специалистов, в которых существует наибольшая необходимость", — цитирует Юрия Московского Sputnik Молдова.

Собеседник также пояснил, какими должны быть критерии для получения иностранцами гражданства России.

"Сейчас есть такой критерий — носитель русского языка. Исходя из этого в 2014-2015 году более миллиона человек могли получить гражданство России. То есть рамки достаточно размыты, критерии должны быть более четкими", — подчеркнул Московский.

Ранее вице-премьер России по социальной политике Ольга Голодец заявляла, что страна идет по пути сокращения числа иностранных работников, особенно в тех регионах, где существуют проблемы на рынке труда.

Вице-премьер также отмечала, что мигранты создают дополнительную социальную нагрузку на государственный бюджет, поскольку пользуются учреждениями здравоохранения и образования.

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