Эксперт оценил возможность введения в России новой системы отбора мигрантов

КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский прокомментировал возможность введения в России новой системы отбора мигрантов.
"Балльная система должна быть создана, прежде всего, для удобства иностранных граждан, которые будут четко понимать, по каким критериям они могут въехать в Российскую Федерацию. Плюс, России будет удобнее отбирать тех специалистов, в которых существует наибольшая необходимость", — цитирует Юрия Московского Sputnik Молдова.
Собеседник также пояснил, какими должны быть критерии для получения иностранцами гражданства России.
"Сейчас есть такой критерий — носитель русского языка. Исходя из этого в 2014-2015 году более миллиона человек могли получить гражданство России. То есть рамки достаточно размыты, критерии должны быть более четкими", — подчеркнул Московский.
Вице-премьер также отмечала, что мигранты создают дополнительную социальную нагрузку на государственный бюджет, поскольку пользуются учреждениями здравоохранения и образования.
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