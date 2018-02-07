Власти Тувы сообщили, что протестующие сироты ранее отказались от жилья

КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Сиротам, устроившим акцию протеста в тувинском агентстве по делам семьи и детей, предлагались варианты размещения, но они от них отказались, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Тувы Долаана Салчак.

По данным Тайга.инфо , несколько сирот в ночь со вторника на среду переночевали в здании агентства по делам семьи и детей в Кызыле. Они требовали от чиновников ускорить строительство квартир для них, а на время строительства обеспечить благоустроенным временным жильем.

"Им предлагалось несколько вариантов благоустроенного жилья. Однако они не согласились ни на один и вновь возвращались в учреждение. Все это было более похоже на спланированную акцию", — сказала Салчак.

В правительстве республики сообщили, что в данный момент протестующие задержаны.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в свою очередь сообщил, что поручил омбудсмену защитить участников акции. "Направляю уполномоченного по правам человека Ольгу Россову для защиты людей, которых сделали участниками провокации, чтобы ограничились штрафами и не выносили наказание в виде ареста", — процитировала Салчак его слова.

Шолбан Кара-оол также отметил, что в республике на данный момент получили жилье более 1200 человек из числа сирот, и работа по предоставлению квартир продолжается.