В России в 2017 году снизилась смертность на производстве

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Смертность на производстве в РФ, по предварительным итогам, за год снизилась примерно с 2 до 1,5 тысяч случаев, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на Социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития".

"Цифры пока предварительные по смертельным несчастным случаям на производстве за прошлый год и за позапрошлый год. Пока идет сверка с Росстатом, с фондом социального страхования… Пока мы исходим из того, что у нас количество, к сожалению, произошедших смертей на производстве составит не более 1,5 тысячи, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, а в 2016 году эта цифра составляла более 2 тысяч", — заявил Топилин.

"Мы думали, что динамика замедлится, потому что цифры небольшие", — добавил министр.

По словам Топилина, Минтруд РФ сейчас выявляет тех, кто нарушает правила ведения спецоценки условий охраны труда, а также готовит новые законодательные инициативы в этой сфере. Он отметил, что надзор и новые сервисы, такие как "Онлайн инспекция", уже дают результаты.