Москалькова просит разрешить перевод заключенных ближе к месту жительства

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит Государственную думу внести поправки в Уголовный кодекс, позволяющие переводить заключенных в другую колонию ближе к месту жительства, о чем она заявила в среду на заседании экспертного совета.

"К сожалению, не всем удается сохранить социальные связи, потому что законодательство сегодня не позволяет переводить осужденных из колонии в колонию по причине "близко к месту жительства родственников"… Мы просим органы государственной власти поддержать нас в обращении в Госдуму об изменении уголовно-исполнительного кодекса", — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что в ее аппарат в 2017 году поступило больше обращений по этой проблеме, чем ранее. С ее слов, у людей со средним достатком нет возможности ездить из региона в регион, чтобы навещать отбывающих наказание родных, и это "большая беда".