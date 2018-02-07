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Общество

Суд в Коми назначил дату слушаний по иску о прокате фильма "Смерть Сталина"

12:3707.02.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗал судебных заседаний. Архивное фотоЗал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Сыктывкарский городской суд назначил на 15 февраля предварительное судебное заседание по иску двух частных лиц к Минкультуры РФ с требованием отменить решение об отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в среду в канцелярии суда по гражданским делам.

Режиссер Владимир Бортко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бортко прокомментировал ситуацию вокруг фильма "Смерть Сталина"
"Иск Эрнеста Мезака из Сыктывкара и Романа Галасуна из Хабаровска поступил 2 февраля. Судья Елена Нагибина назначила предварительное заседание на 15 февраля в 9.30 мск", — сказал собеседник агентства.

Правозащитник Мезак уточнил РИА Новости, что исковые требования предусматривают признания незаконным решения министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" и обязания ведомства его отменить. По его словам, причиной судебного разбирательства стало то, что "нас лишили возможности посмотреть фильм на большом экране".

Мезак добавил также, что истцы будут настаивать на просмотре спорной картины в рамках судебного заседания с тем, чтобы судьи могли детально изучить предмет спора. "Мы будем настаивать на просмотре фильма судом", — отметил он.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на сатирическую комедию "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи, картина должна была выйти 25 января.

Этот фильм вызвал отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны. Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Учитель прокомментировал ситуацию вокруг фильма "Смерть Сталина"
В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны". По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, рассказывая о предпросмотре фильма и его обсуждении, отметил, что никто из увидевших картину не высказался в ее поддержку. По его словам, участники просмотра сошлись во мнении, что фильм плох с профессиональной точки зрения и абсолютно лжив. Поляков подчеркнул, что и у жанра черной комедии есть свои грани, есть вещи, которые переступать нельзя.

Первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко, подписавшая письмо, заявила журналистам, что "Смерть Сталина" является элементом информационной войны и содержит "элементы нарушения законодательства". Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин согласился с мнением, что картина является частью информационной войны против России. Он полагает, что картина "совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны".

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская после отзыва прокатного удостоверения фильма заявила, что обсуждение "Смерти Сталина" показало защитникам свободы творчества ее пределы: она заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей.

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Yaroslavskiy Vlad
Фамилия, пострадавшего от запрета показа фильма и подавшего иск, говорит сама за себя.
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