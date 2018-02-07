Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о повышении с мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Законопроект поддержали все фракции.

При обсуждении законопроекта глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что МРОТ предполагалось поднять лишь с января 2019 года.

"Возникает вопрос, что такое произошло за новогодние праздники, что привело к такому серьезному экономическому росту, что в бюджете вдруг нашлось 40 миллиардов рублей, которых не могли найти в декабре при рассмотрении бюджета", — отметил Нилов.

В свою очередь, спикер Вячеслав Володин призвал не принижать важность этого решения, приняв во внимание путь, который страна прошла за последние десятилетия.

"Коммунизм строили 70 лет — не построили. За 17 лет страна, которая претерпела такие серьезные изменения, вышла на такие решения, которые мы сегодня с вами принимаем. <…> Это решение, которое касается миллионов граждан. Это решение однозначно мы должны отмечать как движение вперед по пути социальной защиты граждан", — сказал Володин.

Суть закона

Согласно документу, с мая МРОТ составит 11 163 рубля в месяц, сравнявшись с прожиточным минимумом. Реализация положений закона коснется трех миллионов человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

В обосновании к проекту отмечается, что расходы на повышение зарплаты бюджетников в этом году составят 39,3 миллиарда рублей.

Первоначально планировалось приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года, однако на встрече Владимира Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие решения, перенеся его на 1 мая — День труда.