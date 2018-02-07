Росавиация обеспечит готовность всех аэропортов к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Росавиация обеспечит готовность к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года всех тринадцати аэропортов, расположенных в одиннадцати городах, которые примут матчи, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в интервью газете "Известия".

"Во всех тринадцати аэропортах, расположенных в одиннадцати городах, будет обеспечена готовность к проведению чемпионата мира. У нас другого пути нет. Сейчас принимаются дополнительные меры для устранения отставаний, которые отмечались в предыдущие годы", — ответил Нерадько на вопрос, в каком статусе готовности на сегодня находятся аэропорты в городах проведения ЧМ-2018.

Он отметил, что открыт и работает аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. В аэропорт "Саранск" уже выполнен технический рейс. С аэропортом "Волгоград" практически все вопросы сняты. Кроме того, у Росвиации есть четкое понимание, что аэропорт Калининграда также будет готов к проведению чемпионата мира. В Екатеринбурге также практически все готово и аэропорт Нижнего Новгорода тоже будет готов.

В Самаре необходимо завершить строительство и оснащение аварийно-спасательных станций и небольшого участка перрона, по словам Нерадько, это тоже будет выполнено в срок. В "Шереметьево" Росавиация в ближайшее время рассчитывает закончить работу по оформлению переноса коммуникаций, и тогда хватит времени завершить строительство третьей взлетно-посадочной полосы к чемпионату мира.

"В "Домодедово" есть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что под внешним управлением находится Промсвязьбанк, который предоставлял банковскую гарантию подрядчику, выполняющему работы по строительству перронов. А подрядчик попал в предбанкротное положение. Совместными усилиями Банка России и администрации Промсвязьбанка удалось пролонгировать действие банковской гарантии до января 2019 года, и реконструкция в "Домодедово" будет продолжаться", — заявил он.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов.