Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог в 2017 году

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Москва стала вторым по уровню загруженности дорог городом в мире в 2017 году, столица занимает эту строчку уже второй год подряд, показали данные исследования, проведенного компанией в области транспортной аналитики INRIX.

По оценке компании, москвичи провели за прошедший год в пробках в среднем 91 час.

Первое место в рейтинге вновь занял американский Лос-Анджелес, жители которого проводят в год в пробках около 102 часов. В десятку вошли еще четыре города США — Нью-Йорк (3), Сан-Франциско (5), Атланта (8) и Майями (10) — а также один из крупнейших городов Бразилии Сан-Паулу и столицы Колумбии, Великобритании и Франции.

В страновом рейтинге Россия опустилась на одну строчку, разделив с США пятое место. Самой загруженной страной мира признан Таиланд, на втором месте — Индонезия. За ними следуют Колумбия и Венесуэла.

Эксперты проанализировали данные о транспортной ситуации в 1360 городах 38 стран мира, в число которых не входят Индия, Китай и Япония.