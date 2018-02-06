Роструд рассказал, каких работодателей на затронут плановые проверки

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ежегодные плановые проверки Роструда коснутся примерно 10 тысяч предприятий, при этом деятельность 5 миллионов работодателей отнесена к низкой категории риска — их проверки не затронут, заявил глава ведомства Всеволод Вуколов.

"С этого года плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода. Один раз в два года мы проверяем работодателей, деятельность которых отнесена к высокой категории риска, не чаще чем один раз в шесть лет проверяем работодателей, деятельность которых отнесена к умеренной категории риска. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к низкой категории риска, а таких у нас более 5 миллионов, плановые проверки не проводятся", – цитирует пресс-служба Роструда слова Вуколов, выступившего на форуме "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства". Он также добавил, что ежегодные плановые проверки Роструда коснутся примерно 10 тысяч предприятий.

По данным ведомства, число плановых проверок Роструда в 2017 году составило 14,1 тысячи, что на 20% меньше 2016 года. При этом, как отметил Вуколов, в будущем при формировании плана проверок также будут учитываться результаты дистанционной самопроверки работодателей.