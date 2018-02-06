В Москве с 8 по 11 февраля пройдет международный зимний велоконгресс

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шестой международный зимний велоконгресс впервые пройдет в российской столице с 8 по 11 февраля, сообщил РИА Новости куратор проекта "Let's bike it", советник заместителя министра транспорта РФ Владимир Кумов.

В рамках конгресса 11 февраля состоится третий зимний велопарад.

На конгрессе будут обсуждаться возможности использования велотранспорта в городах с холодным климатом, экономические аспекты развития велокультуры и роль бизнеса в ее популяризации, а также развитие туристического потенциала регионов за счет развития специальной инфраструктуры и другие темы.

"В Москве впервые соберутся представители администраций городов, транспортных министерств, лидеры ведущих мировых велоорганизаций из более чем 20 стран мира. Мероприятия подобного рода позволяют обмениваться опытом, использовать успехи других регионов", — сказал Кумов.

Также, по его словам, участники конгресса посетят Центр организации дорожного движения, чтобы изучить московский опыт.

Зимний велоконгресс проводится ежегодно в одном из городов мира. Ранее Международный зимний велоконгресс проходил в городах Голландии, Канады, США и Финляндии.