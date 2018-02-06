Самочувствие найденной под Хабаровском истощенной тигрицы улучшилось

Истощенная тигрица, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовы

Истощенная тигрица, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовы

ХАБАРОВСК, 6 фев- РИА Новости. Истощенная тигрица со сломанными зубами, которую обнаружили на веранде жилого дома в селе под Хабаровском и доставили на реабилитацию в Приморье, чувствует себя лучше, сообщил РИА Новости во вторник директор межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных" Виктор Кузьменко.

Сильно истощенную тигрицу отловили 29 января года в селе Солонцовый Хабаровского края и доставили в центр реабилитации тигров села Алексеевка Приморского края. Хищница находилась в очень тяжелом состоянии, у нее травма десны и сломаны зубы, сильные потертости шерсти на лапах. Тигрица не проявила агрессии к людям, как будто ждала от них помощи. В Алексеевке хищнику выделили карантинный теплый бокс, кормят перемолотым мясом и дают витамины.

Все необходимые документы для изъятия тигра из природы были оперативно оформлены Росприроднадзором.

"Тигрице стало немного лучше, она начала кушать и вчера даже залезла на деревянную полку в своем домике. Но состояние ее здоровья по-прежнему вызывает опасение. Проводится поддерживающая терапия. Тигрица, скорее всего, возрастная. Предполагаем, что ей больше 10 лет", — сказал Кузьменко.

Директор центра отметил, что специалисты не пытаются взять у животного анализы, потому что оно не перенесет наркоза.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.