В Саратове суд приостановил работу четырех опасных квестов для подростков

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Суд по иску прокуратуры приостановил деятельность четырех небезопасных для детей квестов в Октябрьском районе Саратова, сообщила в понедельник областная прокуратура.

По данным ведомства, прокурорскую проверку провели в связи с участившимися случаями травматизма подростков во время прохождения квестов. Прокуроры выявили в четырех квест-комнатах нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите прав потребителей.

В прокуратуре посчитали, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе детей, в связи с чем обратились в суд.

"Прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений, а также о приостановлении деятельности квестов до полного устранения опасных для жизни и здоровья граждан нарушений. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, организатор квестов обязался в кратчайшие сроки привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона.