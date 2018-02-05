МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в случае снижения прожиточного минимума будет сохраняться, заявил глава Минтруда Максим Топилин, выступая на заседании комитета Госдумы по социальной политике.

Министр отметил, что в случае, если размер прожиточного минимума будет снижаться, размер МРОТ не снизится.

"Останется на уровне 100%", — заявил Топилин.

Он напомнил, что с 2019 года МРОТ будет зависеть не от уровня инфляции, а расти в соответствии с динамикой прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Уже предусмотрено 421 законом, что каждый год МРОТ будет с 1 января предусматриваться и устанавливаться на уровне прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте за второй квартал предыдущего года", — заявил Топилин на вопрос, будет ли размер МРОТ индексироваться по уровню инфляции.

"То есть не на уровень инфляции, а на уровень динамики прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте. Просто это не всегда одинаковые значения", — пояснил министр.