Движение на дорогах Москвы будет осложнено весь день в понедельник

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы будет осложнено весь день в понедельник из-за прошедшего снегопада, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс.Пробки" в понедельник.

В пресс-службе сервиса рассказали, что утром в понедельник уровень пробок в Москве превысил обычный лишь на 1 балл, как пояснили в "Яндекс.Пробках, вероятно, многие автомобилисты решили отказаться от личного транспорта, а крупнейшие дороги уже были достаточно расчищены.

"Однако много необычных пробок зафиксировано за пределами МКАД. Можно ожидать, что движение будет также осложнено на протяжении всего сегодняшнего дня, и в вечерний час пик пробки вырастут до 7 баллов, вместо типичных для понедельника шести", — говорится в сообщении.

В сервисе напомнили, что в воскресенье пробки в городе с началом снегопада были на 4 балла выше обычного уровня для этого дня недели.