В Чувашии проведут сложную операцию по удалению опухоли в брюшной полости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сложную операцию по удалению опухоли, клетки которой рассеяны по всей брюшной полости, проведут в понедельник врачи в Чувашии, рассказал РИА Новости заместитель главврача Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава региона Сергей Гамаюнов.

По данным Минздрава РФ, такого рода операции выполняются в России, но не все клиники из-за сложности за них берутся. Операция включает в себя удаление всех видимых проявлений опухолевого процесса.

"Принцип операции заключается в том, что у пациентки опухоль яичников. Эта опухоль промежуточная между доброкачественной и злокачественной. И это промежуточное состояние определяет то, что она нечувствительна к лекарственному лечению или малочувствительна. При этом опухолевые клетки распространены по всей брюшной полости. И лечение в том, чтобы сделать довольно большую операцию и убрать все, даже самые маленькие очаги опухоли, которые разбросаны по всей брюшной полости", — рассказал Гамаюнов.

Он отметил, что впервые в диспансере такая операция прошла около года назад, с тех пор было проведено около 10 таких оперативных вмешательств. "Операция сама по себе довольно длительная: порядка 7-10 часов, поэтому нужна слаженная работа совместно с анестезиологами…, в среднем это три хирурга, операционная медсестра и анестезиолог", — добавил врач.

По его словам, именно от слаженной работы врачей во время и после операции зависит, насколько сложным будет восстановление пациентки. Ежегодно подобное оперативное вмешательство требуется нескольким десяткам пациентов.

"(После операции) мы будем делать гистологическое исследование и в зависимости от этого будем решать вопрос о целесообразности применения дополнительного лечения", — сказал Гамаюнов.