Голодец опровергла слухи о возможном лишении богатых пенсионеров пенсии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец опровергла информацию о том, что правительство обсуждает возможность лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году.

Ранее СМИ сообщили, что правительство намерено лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки в 2018 году. Речь, по данным издания, идет о людях с годовым доходом более 1 миллиона рублей или с окладом, превышающим средний региональный показатель в 2,5 раза. Подобные меры якобы будут приняты в связи со сложной экономической ситуацией в стране, отмечают "Актуальные новости".

"Такое вообще не обсуждается", — ответила Голодец на вопрос РИА Новости, обсуждается ли такая идея в российском правительстве.