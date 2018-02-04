Росавтодор задействовал более 400 единиц техники для борьбы со снегом в ЦФО

Техника коммунальных служб убирает снег на Васильевском спуске в Москве

Техника коммунальных служб убирает снег на Васильевском спуске в Москве

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Федеральное дорожное агентство вывело порядка 450 единиц специальной техники для ликвидации последствий снегопада на федеральных трассах в Центральном федеральном округе, говорится в сообщении Росавтодора.

Агентство отмечает, что количество техники может быть увеличено с изменением погодных условий.

"Проезд по федеральным автомобильным трассам региона в настоящее время обеспечен полностью (движение не закрыто). Наиболее сильный ущерб снегопад нанес федеральным автодорогам Московской области, где на участках трасс задействовано свыше 350 единиц специальной дорожной техники, среди которых 33 комбинированные дорожные машины, 17 грейдеров, 76 тракторов, 42 погрузчика", — сообщает Росавтодор.

В Подмосковье небольшие затруднения для движения транспорта к настоящему времени наблюдаются на федеральной трассе А-108 "Московское большое кольцо" из-за скопления грузовых фур, чья резина не оборудована цепями противоскольжения, либо имеет существенное истирание протектора, отмечает агентство. Также затруднение движения наблюдается во Владимирской области на участке с 128-го по 132-й километры трассы М-7 "Волга" в сторону Москвы.

Федеральное дорожное агентство просит автомобилистов соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.