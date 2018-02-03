ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Парламент Чечни намерен внести в Госдуму РФ инициативу о введении уголовной ответственности в отношении тех, кто намеренно искажает правду о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовно наказывать тех, кто "искажает правду" о Великой Отечественной войне. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил РИА Новости, что в Госдуме готовы обсудить предложение Кадырова, когда соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.

"На ближайшем пленарном заседании мы намерены рассмотреть этот вопрос и внести в Государственную Думу Российской Федерации инициативу о принятии соответствующего законопроекта. Никому нельзя позволять вольную трактовку истории", — заявил Даудов агентству.

Напомнив о цене победы в той войне – 27 миллионах погибших, не считая материальные потери, Даудов предложил "пресекать на корню чьи-то попытки занизить роль нашей страны или вольную трактовку событий".

"Откровенную ложь о событиях той войны следует наказывать, вплоть до тюремного заключения", — считает спикер. Он назвал предложение Кадырова "правильным и своевременным".

Даудов подчеркнул, что "в современном мире Россия остаётся оазисом духовности и высоких моральных устоев". "Никому и никогда мы не позволим навязать чуждую народам нашей страны идеологию. Точно так же, как не позволим ставить под сомнение достижения России. Всему миру прекрасно известно, кто победил фашизм — это был многонациональный народ нашей страны", — заключил спикер чеченского парламента.