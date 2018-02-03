РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев — РИА Новости. Министерство образования Ростовской области опровергло информацию, что причиной увольнения преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко стало его письмо к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сам Макаренко намерен оспаривать свое увольнение в суде.

Как рассказал РИА Новости Макаренко, письма с жалобами, которые подписали несколько сотрудников техникума, были направлены около 10 дней назад не только Медведеву, но и в разные федеральные министерства (есть в распоряжении редакции). Преподаватель связывает свое увольнение именно с фактами обращения педагогов в министерства и лично председателю правительства РФ.

"Впереди судебная перспектива. Я вижу очень большие шансы вернуться обратно и получить компенсацию морального ущерба", — сказал агентству Макаренко.

Он добавил, что официально причиной увольнения стал пункт 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). По словам Макаренко, он за 40 лет работы в техникуме не имел ни одного выговора, а в январе 2018 года получил сразу два, что и стало поводом к увольнению по этой статье. Преподаватель считает эти выговоры надуманными.

Региональное министерство образование опровергло информацию, что причиной увольнения Макаренко стало письмо к премьеру РФ. "Министерство образования не может комментировать отношения между директором техникума и работниками. Насколько нам известно, у этого преподавателя был ряд (в течение нескольких лет) дисциплинарных взысканий, в результате которых он был уволен", — заявил представитель регионального министерства. "Преподаватель был уволен не из-за письма к Медведеву", — отметили в министерстве.

В самом техникуме агентству не стали комментировать причины и обстоятельства увольнения Макаренко. "С 1 февраля Макаренко не является сотрудником техникума", — пояснили РИА Новости в приемной директора техникума.

Как сообщается на сайте Таганрогского металлургического техникума, Макаренко работал там с 1978 года, a с сентября 1989 года вступил в должность заместителя директора по учебной работе. Макаренко является заслуженным преподавателем РФ, почетным работником среднего профессионального образования России. По информации с сайта техникума, при активном участии и руководстве преподавателя в учебный процесс активно внедрялись новые образовательные технологии. Отмечается, что Макаренко много работает над повышением своей профессиональной и деловой квалификации.