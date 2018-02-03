В ГД готовы обсудить идею о введении наказания за искажение правды о ВОВ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Госдуме готовы обсудить предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении уголовной ответственности для тех, кто искажает правду о Великой Отечественной войне, когда соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты парламента, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто "искажает правду" о Великой Отечественной войне.

"Надо текст смотреть, тогда будем рассуждать", — прокомментировал предложение РИА Новости Крашенинников.

Парламентарий подтвердил, что идею обсудят в Госдуме, когда соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты российского парламента.