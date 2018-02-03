В РЖД рассказали, как снегопад повлиял на движение поездов в Москве

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Снегопад, пришедший в столичный регион, не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования, а подразделения Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) перешли на усиленный режим работы для обеспечения безопасности движения, заявили РИА Новости в РЖД.

Ранее РИА Новости в центре погоды "Фобос" сообщили, что в Москве и области в субботу выпадет до половины месячной нормы осадков.

"Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику. В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снега. Мероприятия по ликвидации последствий снегопада проходят штатно, в круглосуточном режиме", — рассказали в РЖД.

Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. За прошедшие сутки очищено 1699 км пути и вывезено более 99 тысяч кубометров снега. На полигоне МЖД работало 148 единиц спецтехники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины.

"Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий подразделения МЖД перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность движения поездов", — отметили в РЖД.

Подготовлена аварийно-восстановительная техника и бригады железнодорожников, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации. Железнодорожники, добавил собеседник агентства, призывают пешеходов и автомобилистов неукоснительно соблюдать правила, касающиеся как перехода путей, так и пересечения железнодорожных переездов.

Борьба со снегом

Представитель РЖД рассказал, что в зоне ответственности Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) проводятся оперативные работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега для обеспечения бесперебойного движения поездов. За 2 февраля на борьбу с осадками было выведено 89 снегоуборочных и снегоочистительных машин, на участках, где требуется ручной труд, снег убирали более 2 тысяч железнодорожников, расчищено порядка 3,5 тысячи километров пути.

Обильный снегопад 2 февраля, прошедший на территории Московского региона ОЖД, не повлиял на движение поездов. Для организации работы по уборке снега на расчистку пути и стрелочных переводов было привлечено более 300 сотрудников, работали 11 снегоуборочных машин, а также технические средства пневмообдувки и обогрева стрелочных переводов.

При проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники обрабатывались специальной антигололедной смазкой. В результате за сутки 2 февраля в границах столичного региона было очищено более 50 километров железнодорожных путей.

"Третьего февраля работу Октябрьской железной дороги в Московском регионе в условиях снегопада обеспечивают 6 снегоуборочных и снегоочистительных машин и порядка 500 работников магистрали", — сообщили в РЖД.