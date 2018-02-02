В Финском заливе ледокол "Буран" и буксиры начали раскалывать лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Ледокол "Буран" и буксиры приступили к раскалыванию льда в акватории Финского залива для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга, сообщил представитель Западного военного округа Игорь Мугинов.

"Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к околке льда для предотвращения зажорных наводнений и подтопления Санкт-Петербурга. Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры приступили к околке льда в акватории Финского залива", — сказал он.

"Зажорные" наводнения обычно образуются в начале зимы и отличаются значительным подъемом уровня воды и продолжительностью.

Отмечается, что сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная были вызваны резкими перепадами температуры.

Кроме того, ледокол занят ледовой проводкой в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов.