В Финском заливе ледокол "Буран" и буксиры начали раскалывать лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Ледокол "Буран" и буксиры приступили к раскалыванию льда в акватории Финского залива для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга, сообщил представитель Западного военного округа Игорь Мугинов.
"Зажорные" наводнения обычно образуются в начале зимы и отличаются значительным подъемом уровня воды и продолжительностью.
Отмечается, что сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная были вызваны резкими перепадами температуры.
Кроме того, ледокол занят ледовой проводкой в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов.