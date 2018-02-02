Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград

14:3702.02.2018
(обновлено: 15:13 02.02.2018)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Волгограду необходимо вернуть одно из его исторических названий — Царицын или Сталинград, причем второй вариант предпочтительнее, поскольку город именно под таким названием вошел в мировую историю знаменитой битвой, написал в пятницу в своем телеграм-канале лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский. С призывом о переименовании города-героя в Сталинград также снова выступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Нынешний Волгоград до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы — Сталинград. Сталинградская битва — сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.
Сталинградская битва шла на огромной территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров.
С обеих сторон на разных этапах боевых действий в битве под Сталинградом участвовали свыше двух миллионов человек.
Со стороны Советского Союза в Сталинградской битве в разное время принимали участие войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
Руководили действиями фронтов под Сталинградом заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Георгий Жуков и начальник генерального штаба генерал-полковник Александр Василевский.
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть районами Кавказа, Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие с ними центр страны, и создать условия для победы в войне. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий "А" и "Б".
Шестой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса, четвертой танковой армии и авиации четвертого воздушного флота Германии противостояли бойцы 62-ой и 64-ой армии СССР, сосредоточенные в большой излучине Дона. Бои в этом районе продолжались до 10 августа, когда войска Сталинградского фронта, понеся большие потери, отошли на левый берег реки и заняли оборону на внешнем обводе города.
Обе стороны постоянно наращивали силы, перекидывая на поля сражений новые части. 23 и 24 августа немецкая авиация предприняла массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины, а 12 сентября немецкие войска вплотную подошли к городу, где начались круглосуточные уличные бои, которые велись за каждый переулок и дом.
18 ноября продвижение немецких войск было окончательно остановлено на всем фронте, немцы были вынуждены перейти к обороне. К началу наступательной операции у Сталинграда находились более миллиона советских бойцов, 15 тысяч орудий и минометов, около полутора тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Немецкие войска насчитывали около миллиона человек, более десяти тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника - всего около 300 тысяч человек.
С 16 декабря развернулось наступление советских войск на Среднем Дону. К концу месяца враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 километров.
10 января 1943 года под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского началась операция "Кольцо". После того, как 21-я армия соединилась в районе Мамаева кургана с 62-й армией группировка вермахта была рассечена на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с Паулюсом, а 2 февраля — северная. Это был разгром противника.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 миллиона человек.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой награждены более 700 тысяч участников битвы. 1 мая 1945 года согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталинград был назван городом-героем.
За боевые отличия в ходе Сталинградской битвы 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы в гвардейские.
Генерал-лейтенант Никита Сергеевич Хрущев на одной из улиц Сталинграда после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Десятки тысяч солдат и офицеров, участвовавших в Сталинградской битве, были удостоены правительственных наград, 112 бойцов стали Героями Советского Союза.
"Городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошел в мировую историю — то есть Сталинград. Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру", — написал политик.
При этом он дал понять, что наиболее предпочтительным вариантом является именно название Сталинград.
"Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков", — отметил Жириновский.
В пятницу КПРФ, Союз Советских офицеров, Движение в поддержку Армии и другие возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в связи с 75-летием победы в Сталинградской битве. Участвовавший в церемонии Зюганов напомнил журналистам о том, что за идею переименования высказались сотни тысяч россиян.
"Сегодня призываю еще раз президента вернуться к предложению 500 тысяч граждан, которые требуют вернуть Волгограду свое историческое имя — Сталинград", — сказал Зюганов после возложения венка.
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Коренной перелом в войне. Архивные кадры Сталинградской битвы