Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Волгограду необходимо вернуть одно из его исторических названий — Царицын или Сталинград, причем второй вариант предпочтительнее, поскольку город именно под таким названием вошел в мировую историю знаменитой битвой, написал в пятницу в своем телеграм-канале лидер ЛДПР и кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский. С призывом о переименовании города-героя в Сталинград также снова выступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Нынешний Волгоград до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы — Сталинград. Сталинградская битва — сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всего конфликта.

"Городу нужно вернуть или историческое название Царицын или дать ему то название, под которым он вошел в мировую историю — то есть Сталинград. Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру", — написал политик.

При этом он дал понять, что наиболее предпочтительным вариантом является именно название Сталинград.

"Ни Волгоград, ни Царицын, а Сталинград стал символом русского мужества, силы воли, мощи, патриотизма, непобедимости. И сегодня, при всем нашем отношении к самому Сталину, нужно пойти навстречу горожанам, которые хотели бы восстановить, увековечить память о подвиге своих погибших предков", — отметил Жириновский.

В пятницу КПРФ, Союз Советских офицеров, Движение в поддержку Армии и другие возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в связи с 75-летием победы в Сталинградской битве. Участвовавший в церемонии Зюганов напомнил журналистам о том, что за идею переименования высказались сотни тысяч россиян.

"Сегодня призываю еще раз президента вернуться к предложению 500 тысяч граждан, которые требуют вернуть Волгограду свое историческое имя — Сталинград", — сказал Зюганов после возложения венка.