В России ежегодно требуется около десяти тысяч донорских органов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ежегодно в России требуется около 10 тысяч органов для пересадки, при этом имеется возможность выполнить примерно 1,5 тысячи операций, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников на заседании совета по правам человека.

"Расчетная потребность по трансплантации, скажем, органов в РФ ежегодно составляет около 10 тысяч единиц. Выполняется примерно 1,5 тысячи операций. В настоящее время Россия относится к числу стран с небольшим количеством выполняемых операций по трансплантации донорских органов", — сказал Костенников.

По его словам, в последние годы число операций растет примерно на 200 в год: с 1,5 тысяч операций в 2016 году до 1,7 тысячи в 2017 году.

Костенников отметил, что важно сохранить баланс между интересами медиков и этикой.