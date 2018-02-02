Социологи выяснили, как россияне оценивают работу служб госбезопасности

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство россиян положительно оценивает нынешнюю деятельность российских служб госбезопасности, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Согласно опросу, 66% одобряют работу спецслужб; отрицательно к их деятельности относятся 12% респондентов, еще 21% затруднились ответить. По мнению россиян, службы госбезопасности занимаются, защитой государства от угроз (27%), защитой граждан (13%), предотвращением терактов (7%), следят за соблюдением порядка в стране (7%).

Кроме того, 69% опрошенных считают службу в органах государственной безопасности привлекательной профессией; противоположного мнения придерживаются 11% респондентов. Как показал опрос, 45% россиян хотели бы, чтобы их дети служили в органах безопасности; не хотели бы — 33%.

По сообщению ФОМ, 61% россиян не имеют знакомых, которые работали или работают в спецслужбах; причем 56% заявили, что ни им, ни их знакомых не предлагали подобный род занятости. Согласно данным опроса, 47% респондентов сообщили, что служба в органах госбезопасности положительно влияет на их мнение о человеке; на отношение 5% опрошенных данная профессия влияет отрицательно; о том, что работа в спецслужбах не влияет на их мнение о человеке заявили 40% респондентов.

Среди качеств, присущих сотрудникам органом госбезопасности, россияне, в частности, назвали честность и порядочность (20%), ответственность (13%), смелость (8%), преданность Родине (7%), выдержку (5%) и силу воли (5%).

Опрос "ФОМнибус" был проведен 27–28 января в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.