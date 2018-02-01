Власти Москвы планируют провести конкурс идей по поддержке фэшн-индустрии

Показ коллекции бренда Gennady Gorbachev в рамках недели моды в Москве «Сделано в России» в Гостином дворе. Архивное фото

Показ коллекции бренда Gennady Gorbachev в рамках недели моды в Москве «Сделано в России» в Гостином дворе. Архивное фото

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московские власти могут организовать конкурс концепций по поддержке столичной индустрии моды, рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин на встрече с представителями фэшн-индустрии.

На встрече обсуждалась программа поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в фэшн-индустрии. В частности, столичные власти обсудили с участниками бизнеса создание единой онлайн-площадки для взаимодействия представителей отрасли, проблему высоких арендных ставок в торговых центрах, а также поддержку участия московских дизайнеров в международных фэшн-мероприятиях.

"Мы настроены на то, чтобы вот эта критика и жаркие выступления шли и дальше… Может быть, мы проведём такой мини-конкурс концепций в рамках департамента, когда каждый сможет представить свою концепцию (развития фэшн-индустрии — ред.), а мы самые действенные механизмы применим уже в объединённой концепции поддержки этой индустрии", — сказал Фурсин.

Фурсин отметил, что власти проведут еще несколько сессий по вопросам поддержки столичных МСП в индустрии моды.

"Явно нужно многие вещи докрутить с точки зрения механизмов… Мы должны находить свою нишу, московскую или российскую, и гордиться ею, продвигать ее, в этом основная наша задача", — добавил он.