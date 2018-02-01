Москвичи в январе не получали травм из-за гололеда, заявил заммэра

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ни одного зарегистрированного и подтвержденного случая травмирования в Москве из-за схода снега с крыш, падения сосулек или гололеда в этом году не зафиксировано, сообщил журналистам в четверг заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году ни одного зарегистрированного и подтвержденного случая травматизма нет. Было 15 обращений в травмпункт со ссылкой на то, что человек травмирован сходом снега с крыш или сосулькой, но эти случаи не подтвердились", — сказал Бирюков.

По его словам, все подобные обращения в медучреждения не подтверждаются. "В каждом конкретном случае мы с жителями работаем и проверяем. В прошлом году подтвердилось два случая", — сказал заммэра.

Он отметил, что требования к службам эксплуатации жесткие, согласно им снег должен быть убран с крыш в течение трех дней.