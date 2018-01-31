Организаторы назвали основную тему Инфофорума-2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большой Национальный форум информационной безопасности Инфофорум-2018 начнет свою работу в четверг, 1 февраля, лейтмотивом мероприятия станет информационная безопасность России в цифровую эпоху, сообщает пресс-служба Инфофорума.
Отмечается, что в 2018 году Инфофорум посетят более 1,5 тысячи участников практически из всех регионов России и стран-партнеров по ЕАЭС и ОДКБ. Лейтмотивом Инфофорума-2018 будет информационная безопасности России в цифровую эпоху.
"В условиях цифровой экономики бесперебойное функционирование государственных и частных информационных систем, критической информационной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, стабильной работы интернета, защищенности информации, корпоративных и персональных данных станет залогом стабильного развития экономики и безопасности государства в целом", — добавляется в сообщении.
Программа Инфофорума
"Одновременно с этим будут рассмотрены вопросы совершенствования правового регулирования, подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям цифровой экономики, безопасности в интернете и противодействия информационному воздействию на пользователей ИКТ, в первую очередь, на молодежь, с целью пропаганды идеологии терроризма и экстремизма", — сообщает пресс-служба.
Подчеркивается, что впервые на Инфофоруме состоятся панельные дискуссии, посвященные созданию цифровой платформы транспортного комплекса и повышению экспортного потенциала российских технологий в области информационной безопасности.
Участники мероприятия
Среди участников и выступающих также ведущие эксперты из ИТ- и телекоммуникационных компаний: Huawei, Positive Technologies, Вымпелком, Координационный центр национального домена сети Интернет, RITE и многие другие.
Инфофорум-2018 будет работать 1 и 2 февраля в здании правительства Москвы.
Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Инфофорума-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей с форума на площадке.