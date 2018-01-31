Организаторы назвали основную тему Инфофорума-2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большой Национальный форум информационной безопасности Инфофорум-2018 начнет свою работу в четверг, 1 февраля, лейтмотивом мероприятия станет информационная безопасность России в цифровую эпоху, сообщает пресс-служба Инфофорума.

"Первого февраля 2018 года Москве начнет работу 20-й Большой Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2018". Это важнейшее мероприятие в сфере информационной безопасности и информационных технологий в РФ, которое проводится с 2001 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году Инфофорум посетят более 1,5 тысячи участников практически из всех регионов России и стран-партнеров по ЕАЭС и ОДКБ. Лейтмотивом Инфофорума-2018 будет информационная безопасности России в цифровую эпоху.

"В условиях цифровой экономики бесперебойное функционирование государственных и частных информационных систем, критической информационной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, стабильной работы интернета, защищенности информации, корпоративных и персональных данных станет залогом стабильного развития экономики и безопасности государства в целом", — добавляется в сообщении.

Программа Инфофорума

В пресс-службе добавили, что в двухдневной программе Инфофорума-2018 пленарное заседание, тематические сессии и панельные дискуссии. Большое внимание будет уделено вопросам защиты критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак, повышения информационной безопасности национальной платежной системы, развития безопасной информационной среды регионов и городов, перспективным отечественным решениям в области информбезопасности.

"Одновременно с этим будут рассмотрены вопросы совершенствования правового регулирования, подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям цифровой экономики, безопасности в интернете и противодействия информационному воздействию на пользователей ИКТ, в первую очередь, на молодежь, с целью пропаганды идеологии терроризма и экстремизма", — сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что впервые на Инфофоруме состоятся панельные дискуссии, посвященные созданию цифровой платформы транспортного комплекса и повышению экспортного потенциала российских технологий в области информационной безопасности.

Участники мероприятия

В работе Инфофорума-2018 принимают участие, в частности, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин; полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев; Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи;, заместитель директора ФСТЭК России Виталий Лютиков; заместитель начальника центра ФСБ России Николай Мурашов и другие.

Среди участников и выступающих также ведущие эксперты из ИТ- и телекоммуникационных компаний: Huawei, Positive Technologies, Вымпелком, Координационный центр национального домена сети Интернет, RITE и многие другие.

Инфофорум-2018 будет работать 1 и 2 февраля в здании правительства Москвы.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Инфофорума-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей с форума на площадке.