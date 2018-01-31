На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Движение поездов на "фиолетовой" Таганско-Краснопресненская линии столичного метро осуществляется с увеличенными интервалами, сообщает Московский метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"7:40-8:00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график", — говорится в сообщении,

Как передаёт корреспондент РИА Новости, поезд метро около 20 минут стоял в тоннеле от станции Щукинская в сторону станции Октябрьское поле,