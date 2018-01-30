В Нижегородской области открыли новое здание школы на 900 мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин во вторник открыл новое здание средней школы №10 на 900 мест в городе Павлово, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Строительство школы началось в 2016 году в рамках государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы". По информации на официальном сайте павловской школы №10, в этом образовательном учреждении учатся 778 детей.

"Здорово, что теперь все классы здесь будут учиться в первую смену. Мне рассказали, что раньше они учились в две, а иногда и в три смены. Сейчас эта проблема решена благодаря президентской программе, поручению Владимира Путина по ликвидации вторых смен. Всего в регионе до 2025 года будут построены больше 100 новых школ и дополнительных корпусов", — сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

В областном правительстве напомнили, что в рамках программы в регионе взяты обязательства менее чем за 10 лет построить 101 объект образования. Такого масштабного строительства здесь не было последние 40 лет. Бюджет региональной программы составляет почти 31 миллиард рублей.

В новом здании школы 40 учебных кабинетов с интерактивными панелями и беспроводным интернетом, цифровые лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир.

Кроме церемонии открытия, глава региона также принял участие в первом "круглом столе" совета новой школы и побеседовал с ребятами об образовании, карьере и своих любимых предметах — истории и математике. В частности, уточняет пресс-служба, ученики попросили у Никитина советов для выпускников.

"Во-первых, нужно определиться с тем, чего ты хочешь. Нельзя плыть по течению, надо дать волю мечте, которая сформирует образ будущего. И второе, хотелось бы, чтобы вы выбирали профессии, которые будут востребованы на нижегородской земле. Это немного корыстное пожелание: мне очень хочется, чтобы успешные, амбициозные молодые люди развивали регион", — ответил им глава региона.

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