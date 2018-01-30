Михалков предложил обеспечить охрану могил выдающихся россиян за рубежом

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков предложил президенту РФ Владимиру Путину создать общество, которое бы занималось сохранением могил выдающихся граждан России за рубежом, чтобы память о них не исчезла.

Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве

"Владимир Владимирович есть опасность…. Есть кладбище под Парижем Сент-Женевьев-де-Буа, там захоронены величайшие наши соотечественники. Сегодня возникает опасность, заканчивается аренда этой земли и практически эти могилы могут исчезнуть", — сказал Михалков.

Режиссер напомнил, что Фонд культуры при поддержке президента РФ перевез в Россию и перезахоронил прах генерала Антона Деникина и русского писателя и философа Ильи Шмелева.

"Я не к тому чтобы заниматься этим, но может быть создать какое-то общество, чтобы все-таки остались могилы с такими именами, как Бунин, потому что если, это исчезнет — это и будет частью разрушения нашего патриотизма", — добавил Михалков

"Давайте обязательно этим займемся", — ответил Путин

Президент рассказал, что много лет назад дочь Деникина вместе с сыном приезжала в Москву и передала ему в подарок саблю, вернулась в Париж и через несколько недель ушла из жизни.

"Это все говорит о том, что люди, особенно первой волны эмиграции, даже живущие всю жизнь за границей, они никогда не утрачивали связь со своей родиной. Кроме того, речь идет о выдающихся наших гражданах прошлых лет, которые сделали очень многое для нашей страны. Конечно, память о них не должна быть забыта и мы должны сделать все, чтобы ее сохранить", — сказал президент.