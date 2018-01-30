КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Академия беспилотной авиации и робототехники, где всех желающих будут учить пилотировать дроны, готовится к открытию в Кемеровском государственном университете (КемГУ), сообщает пресс-служба вуза.

"В опорном университете Кузбасса запустят академию беспилотной авиации и робототехники. В рамках запуска проекта все желающие смогут принять участие в соревнованиях по управлению дронами. В ходе обучения будущих пилотов ждут практические кейсы, тематические семинары-практикумы по востребованным вопросам. По окончании курса состоится квалификационный экзамен", — говорится в сообщении.

Торжественное открытие школы пилотов дронов запланировано на 9 февраля. В Центре компьютерного инжиниринга КемГУ научиться управлять коптерами смогут школьники старших классов, студенты, физические лица, индивидуальные предприниматели, а также организации, имеющие в своей структуре летные подразделения либо выделенных пилотов.

Как пояснили в КемГУ, внедрение беспилотных воздушных систем в операционную деятельность предприятий Кузбасса — один из стратегических проектов в рамках программы развития опорного университета. Образовательной программой предусмотрено использование лучших международных образовательных практик и российских стандартов обучения специалистов в области использования беспилотной авиации, в частности, Росавиации и МЧС.

Директор Центра компьютерного инжиниринга КемГУ Артем Рада отмечает, что цель проекта — подготовка пилотов для управления процессом внедрения беспилотных воздушных систем в операционную деятельность предприятий на всех стадиях: от организации и осуществления дистанционного мониторинга территории с помощью беспилотного летательного аппарата до использования результатов постобработки полученных с них данных.

"Беспилотные летательные технологии совсем скоро кардинально изменят условия и правила игры в горнорудных работах, сельском хозяйстве, энергетике, логистике. В отдаленной перспективе — даже в пассажирских перевозках. Принципиально изменится структура рынка труда. К этому нужно готовиться. Из современных участников региональной инновационной экосистемы опорный вуз может себе позволить мыслить на перспективу. Наш проект по внедрению беспилотников в экономику региона и школа пилотов как его часть — это как раз долгая, планомерная, но очень полезная работа по подготовке перспективных технологий, которые имеют ощутимый экономический эффект", — сказал Рада.