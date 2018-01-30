СМИ: пенсионерку наградили за победу на фестивале зефиром и носками

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В городе Ржев Тверской области пожилой женщине вручили просроченный зефир и носки за победу на фестивале творчества. Об этом сообщает местное интернет-издание tverigrad.ru.

"Приз" 62-летняя женщина получила на церемонии награждения участников XI Открытого фестиваля творчества людей пожилого возраста "Я люблю тебя, жизнь!”. Людмила Калинкина заняла первое место в номинации "Декоративно-прикладное творчество". Награду – диплом без рамочки и пакет с призами – победительнице вручил глава Ржева Вадим Родивилов.

В полученном свертке, по данным издания, пенсионерка обнаружила мужские носки, коробку просроченного зефира, три конфеты и открытку "С Новым годом".

Мэр Ржева в интервью tverigrad.ru заявил, что произошедшее — не вина городской администрации, поскольку подготовкой подарков занимался фонд "Старость в радость". Ситуация, по словам Родивилова, находится на контроле.