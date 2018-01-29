Попытки отрицания Холокоста надо пресекать, считает Путин

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пресечения попыток отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом.
Президент подчеркнул, что РФ и Израиль сотрудничают по многим вопросам.
"Мы тесно сотрудничаем, в том числе, в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацисткой Германией. Такие попытки необходимо решительно пресекать", — отметил Путин.