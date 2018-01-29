Попытки отрицания Холокоста надо пресекать, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пресечения попыток отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом.

"И сегодня межрелигиозное, межнациональное согласие — это основа нашей государственности. Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль", — отметил российский лидер на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент подчеркнул, что РФ и Израиль сотрудничают по многим вопросам.

"Мы тесно сотрудничаем, в том числе, в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания Холокоста и умаления решающего вклада Советского Союза в победе над нацисткой Германией. Такие попытки необходимо решительно пресекать", — отметил Путин.