Детеныш миниатюрной африканской антилопы родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Детеныш миниатюрной африканской антилопы, или дикдика, родился в Московском зоопарке, пара взрослых животных приносит потомство уже в третий раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пару миниатюрных африканских антилоп привезли в столицу из Дрездена в 2015 году.

"Первые два месяца жизни детеныш будет питаться материнским молоком, а затем постепенно перейдет на взрослый корм — траву и листья. Едят дикдики очень много, а вот пьют, напротив, совсем редко, поскольку им достаточно влаги, содержащейся в пище. Мы очень рады пополнению и никак не можем налюбоваться на малыша — настолько он трогательный", — приводятся в пресс-релизе слова директора столичного зоосада Светланы Акуловой.

По информации на портале, сейчас малыш дикдика весит около 500–600 граммов. Сразу после появления на свет он впервые встал на ноги на глазах у сородичей. Свое необычное название животные получили из-за одной любопытной особенности: если они встревожены или чувствуют опасность, то скрываются в зарослях, издавая звук: "дик-дик".

Увидеть счастливое семейство можно в экспозиции "Копытные Африки". Новорожденный дикдик находится в шалаше, где мама-антилопа тщательно оберегает его от посторонних глаз. В зоопарке предупредили, что посетителям лучше не шуметь у вольера, потому что стоит животным почувствовать опасность или услышать неожиданно громкий звук, как они моментально скрываются в шалаше.