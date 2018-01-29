На самых загруженных маршрутах Москвы начали дежурить резервные автобусы

Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На четырех маршрутах наземного транспорта столицы начали дежурить резервные автобусы. Дополнительный транспорт появился на линиях № 767 ("Улица Федосьино" — "Метро Теплый Стан"), 802 ("5-й микрорайон Северного Бутова" — "Фабрика имени 1 Мая"), 895 ("Метро Теплый Стан" — "2-й микрорайон Южного Бутова") и 1004 ("5-й микрорайон Северного Бутова" — "Каменка"). Это позволит сократить время ожидания автобусов на остановках в часы пик, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Резервный подвижной состав располагается на конечных остановках и выходит на маршруты, если возникают сложности на дорогах. Благодаря дополнительным автобусам увеличивается регулярность движения, и люди на остановках меньше ждут транспорта", — рассказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В 2018 году парк общественного транспорта Москвы пополнят 200 автобусов большой вместимости, которые заменят устаревший подвижной состав. В ближайшие годы на улицах города появится еще 300 низкопольных трамваев "Витязь-М".